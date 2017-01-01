Теракт у Манчестері: США співпрацюють з Британією в розслідуванні

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Рекс Тіллерсон від імені американського народу висловив співчуття постраждалим від терористичного нападу

Державний секретар США Рекс Тіллерсон від імені американського народу висловив співчуття постраждалим від терористичного нападу в Манчестері та наголосив, що Штати тісно взаємодіють з Британією в процесі розслідування і реагування на цей теракт. Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США, оприлюдненій у вівторок.

«Попри те, що поки що занадто рано говорити про те, хто несе відповідальність за цей злочин, ми тісно співпрацюємо з урядом Великої Британії і підтримуємо їхні зусилля в розслідуванні й реагуванні на цю атаку», - зауважив глава американської дипломатії.

Він також підкреслив, що серця американців - з родинами тих, хто втратив близьких, і тих, хто постраждав внаслідок теракту в Манчестері.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

Джерело: Укрінформ