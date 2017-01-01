Теракт у Манчестері: США співпрацюють з Британією в розслідуванні
- Сьогодні, 20:09
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Рекс Тіллерсон від імені американського народу висловив співчуття постраждалим від терористичного нападу
Державний секретар США Рекс Тіллерсон від імені американського народу висловив співчуття постраждалим від терористичного нападу в Манчестері та наголосив, що Штати тісно взаємодіють з Британією в процесі розслідування і реагування на цей теракт. Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США, оприлюдненій у вівторок.
«Попри те, що поки що занадто рано говорити про те, хто несе відповідальність за цей злочин, ми тісно співпрацюємо з урядом Великої Британії і підтримуємо їхні зусилля в розслідуванні й реагуванні на цю атаку», - зауважив глава американської дипломатії.
Він також підкреслив, що серця американців - з родинами тих, хто втратив близьких, і тих, хто постраждав внаслідок теракту в Манчестері.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.
Джерело: Укрінформ