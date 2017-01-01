Теракт у Манчестері: терорист був один і загинув на місці

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Теракт у Манчестері

Чоловік, який підірвав вибухівку на концерті в Манчестері, загинув на місці

Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

Про це повідомив голова поліції Манчестера Ян Хопкінс, передає The Guardian.

За його словами, попередня версія поліції полягає у тому, що нападник діяв самостійно. Однак слідство продовжує з’ясовувати, чи не був нападник частиною більш широкої терористичної мережі.

Хопкінс повідомив, що у чоловіка був при собі «саморобний вибуховий пристрій, який здетонував під час концерту і спричинив це звірство».

За останніми даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні як можливий терористичний акт.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.

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