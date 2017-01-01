Теракт у Манчестері: терорист був один і загинув на місці
- Сьогодні, 10:22
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Чоловік, який підірвав вибухівку на концерті в Манчестері, загинув на місці
Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.
Про це повідомив голова поліції Манчестера Ян Хопкінс, передає The Guardian.
За його словами, попередня версія поліції полягає у тому, що нападник діяв самостійно. Однак слідство продовжує з’ясовувати, чи не був нападник частиною більш широкої терористичної мережі.
Хопкінс повідомив, що у чоловіка був при собі «саморобний вибуховий пристрій, який здетонував під час концерту і спричинив це звірство».
За останніми даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.
Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Поліція розглядає інцидент на стадіоні як можливий терористичний акт.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.
Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.