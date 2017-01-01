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    Теракт у Манчестері: терорист був один і загинув на місці

    • Сьогодні, 10:22
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    Теракт у Манчестері
    Теракт у Манчестері

    Чоловік, який підірвав вибухівку на концерті в Манчестері, загинув на місці

    Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Про це повідомив голова поліції Манчестера Ян Хопкінс, передає The Guardian.

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    За його словами, попередня версія поліції полягає у тому, що нападник діяв самостійно. Однак слідство продовжує з’ясовувати, чи не був нападник частиною більш широкої терористичної мережі.

    Хопкінс повідомив, що у чоловіка був при собі «саморобний вибуховий пристрій, який здетонував під час концерту і спричинив це звірство».

    За останніми даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Поліція розглядає інцидент на стадіоні як можливий терористичний акт.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

    Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
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