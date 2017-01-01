Теракт у Манчестері: у Лівії заарештували батька та брата терориста-смертника
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У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального
Терорист-смертник на ім'я Салман Абеді підірвав себе й фойє стадіону в Манчестері
Батька та брата підозрюваного у вчиненні теракту смертника Салман Абеді заарештували у Лівії.
Про це повідомляє агентство AFP.
За словами співрозмовника агентства, затриманий брат «манчестерського терориста» знав про те, що той готує напад.
Раніше повідомлялося, що терорист-смертник на ім'я Салман Абеді, який підірвав себе й фойє стадіону, був відомий службам безпеки і, за їх даними, діяв не сам.
#BREAKING Father, brother of Manchester bomber both arrested in Libya: security— AFP news agency (@AFP) 24 травня 2017 р.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.