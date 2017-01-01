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    Теракт у Манчестері: у Лівії заарештували батька та брата терориста-смертника

    • Сьогодні, 21:19
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    <p>У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального</p>

    У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального

    Терорист-смертник на ім'я Салман Абеді підірвав себе й фойє стадіону в Манчестері

    Батька та брата підозрюваного у вчиненні теракту смертника Салман Абеді заарештували у Лівії.

    Про це повідомляє агентство AFP.

    За словами співрозмовника агентства, затриманий брат «манчестерського терориста» знав про те, що той готує напад. 

    Раніше повідомлялося, що терорист-смертник на ім'я Салман Абеді, який підірвав себе й фойє стадіону, був відомий службам безпеки і, за їх даними, діяв не сам.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. 

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.


    Петро Порошенко МЗС вибух
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