Теракт у Манчестері: у Лівії заарештували батька та брата терориста-смертника

Терорист-смертник на ім'я Салман Абеді підірвав себе й фойє стадіону в Манчестері

Батька та брата підозрюваного у вчиненні теракту смертника Салман Абеді заарештували у Лівії.

Про це повідомляє агентство AFP.

За словами співрозмовника агентства, затриманий брат «манчестерського терориста» знав про те, що той готує напад.

Раніше повідомлялося, що терорист-смертник на ім'я Салман Абеді, який підірвав себе й фойє стадіону, був відомий службам безпеки і, за їх даними, діяв не сам.

