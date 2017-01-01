Теракт у сирійському таборі біженців убив 11 людей
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Табір біженців у Сирії
Вибухівку заклали в автомобіль і задіяли на відстані
На території табору для біженців на кордоні Сирії та Йорданії стався вибух.
Точних даних про кількість жертв і постраждалих немає, повідомляє DW.
За даними опозиційної організації «Сирійська наглядова рада з прав людини»(SOHR), загинули не менше одинадцяти осіб, десятки поранені.
Водночас іранський телеканал "Прес-ТВ" повідомляє про десятки загиблих і безліч поранених з різними травмами.
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За попередньою інформацією, стався теракт - невідомі задіяли вибуховий пристрій, закладений всередині автомобіля. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що сталося.
Табір біженців "Ар-Ракбан" знаходиться на кордоні Сирії та Йорданії. У ньому проживають близько 70 тисяч осіб.