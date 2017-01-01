Теракт у сирійському таборі біженців убив 11 людей

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Табір біженців у Сирії

Вибухівку заклали в автомобіль і задіяли на відстані

На території табору для біженців на кордоні Сирії та Йорданії стався вибух.

Точних даних про кількість жертв і постраждалих немає, повідомляє DW.

За даними опозиційної організації «Сирійська наглядова рада з прав людини»(SOHR), загинули не менше одинадцяти осіб, десятки поранені.

Водночас іранський телеканал "Прес-ТВ" повідомляє про десятки загиблих і безліч поранених з різними травмами.

За попередньою інформацією, стався теракт - невідомі задіяли вибуховий пристрій, закладений всередині автомобіля. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що сталося.

Табір біженців "Ар-Ракбан" знаходиться на кордоні Сирії та Йорданії. У ньому проживають близько 70 тисяч осіб.