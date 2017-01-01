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    Теракт у сирійському таборі біженців убив 11 людей

    • Сьогодні, 10:46
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    Табір біженців у Сирії
    Табір біженців у Сирії

    Вибухівку заклали в автомобіль і задіяли на відстані

    На території табору для біженців на кордоні Сирії та Йорданії стався вибух.

    Точних даних про кількість жертв і постраждалих немає, повідомляє DW.

    За даними опозиційної організації «Сирійська наглядова рада з прав людини»(SOHR), загинули не менше одинадцяти осіб, десятки поранені.

    Водночас іранський телеканал "Прес-ТВ" повідомляє про десятки загиблих і безліч поранених з різними травмами.

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    За попередньою інформацією, стався теракт - невідомі задіяли вибуховий пристрій, закладений всередині автомобіля. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що сталося.

    Табір біженців "Ар-Ракбан" знаходиться на кордоні Сирії та Йорданії. У ньому проживають близько 70 тисяч осіб.

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