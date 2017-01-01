Теракт у Стамбулі: поліція затримала двох іноземців

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Жодних подробиць щодо громадянства затриманих не наводиться

Поліція Туреччини затримала двох іноземців у зв'язку із розслідуванням збройного нападу на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч. Про це повідомляє Reuters із посиланням на турецький телеканал NTV.

«Турецька поліція затримала двох іноземних громадян у головному аеропорту Стамбула імені Ататюрка у зв'язку зі збройним нападом, внаслідок якого загинуло 39 осіб у нічному клубі Стамбула на Новий рік», – ідеться у повідомленні.

Жодних подробиць щодо громадянства затриманих не наводиться.

Раніше поліція Туреччини заарештувала 12 людей за підозрою в причетності до нападу на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч. Пошук нападника триває. Турецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела в поліції стверджують, що нападник міг бути з Узбекистану або Киргизії.

Відповідальність за стрілянину в нічному клубі взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

Джерело: Укрінформ