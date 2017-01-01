Теракт у Стокгольмі: тисячі людей вшанували пам’ять загиблих

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Акція пам'яті у Стокгольмі

Щонайменше 10 тисяч людей вийшли на вулиці столиці Швеції, щоб віддати шану загиблим

У центрі Стокгольма тисячі людей прийшли на акцію пам’яті загиблих у теракті, що стався 7 квітня, коли вантажівка в’їхала у натовп. Акції дали назву «Маніфестація любові».

Про це повідомляє DW.

Люди зібралися на майданчику, розташованому в декількох сотнях метрів від місця нещодавнього теракту.

За даними газети Aftonbladet, близько 30 тисяч осіб відзначили у Facebook, що відвідають акцію або проявили до неї інтерес. За оцінками кореспондентів видання, на площі зібралися близько 10 тисяч осіб.

Присутні тримали плакати з написами «Стокгольм у моєму серці», «Ми засуджуємо терор і насильство» та інші.

Багато учасників акції принесли із собою свічки, покладали квіти до імпровізованого меморіалу та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, 7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

Також у п’ятницю у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.

Напередодні прокуратура Швеції повідомила про затримання підозрюваного в скоєнні теракту 7 березня. За інформацією Aftonbladet, це 39-річний громадянин Узбекистану.

В неділю місцеві ЗМІ повідомили, що затриманий громадянин Узбекистану Рахмат Акілов зізнався у скоєнні злочину, а також сказав, що «задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів».