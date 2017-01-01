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    Теракт в Багдаді: 23 загиблих, 45 поранених

    • Сьогодні, 21:20
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    Місце вибуху
    Місце вибуху

    Наразі ніхто не взяв на себе відповыдальність за теракт

    Щонайменше 23 людини загинули та 45 зазнали поранень унаслідок вибуху автомобіля у понеділок, 20 березня, в столиці Іраку Багдаді.

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    Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію та медиків.

    За даними ЗМІ, вибух пролунав на багатолюдній торговельній вулиці в південному районі міста, населеному переважно шиїтами. Відповідальність за інцидент поки що ніхто на себе не взяв.

    До слова, вчора вибух прогримів також у передмісті Багдада Мадінат-ес-Садр. Тоді жертвами вибуху стали 15 осіб, ще 50 постраждали.

    До слова, в Південному Судані розбився пасажирський літак, на борту перебували 44 людини. На щастя, всі пасажири були евакуйовані з літака, перш ніж він загорівся

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    Ірак теракт Багдад
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