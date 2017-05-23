Теракт в Британії: кількість жертв вибуху збільшилась, загинули діти

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Теракт в Манчестері

59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері

Кількість загиблих в результаті вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей.

Про це повідомляє видання Metro з посиланням на офіційну заяву правоохоронних органів.

Зазначається, що кількість постраждалих також зросла. Зокрема, 59 людей, що зазнали поранень, вже розвезли по шпиталям міста.

Поліція також висловила припущення, що, ймовірніше за все, атаку скоїв чоловікий за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Тим часом видання Reuters, цитуючи правоохоронні органи, написало, що в результаті трагедії загинули діти, втім їхня кількість не уточнюється.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

Наразі МЗС України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих в Манчестері.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборчу кампанію через вибух на концерті в Манчестері.