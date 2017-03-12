Теракт в Дамаску: відповідальність на себе взяло угрупування, пов'язане з «Аль-Каїдою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце вибуху

Терористи заявили, що теракт - це послання Ірану

Терористичне угруповання, пов'язане з «Аль-Каїдою», взяло на себе відповідальність за подвійний вибух біля святинь шиїтів у столиці Сирії Дамаску, де за попередніми даними загинули 74 людини.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Угруповання «Комітет звільнення Леванту» повідомило у своїй заяві в неділю, що напад було скоєно їхніми двома терористами-смертниками. У заяві також йдеться про те, що ціллю нападу були проіранські та проурядові правоохоронці.

За даними сирійських і іракських чиновників, внаслідок нападу було поранено понад сто осіб, більшість з яких іракці.

Угруповання «Комітет звільнення Леванту» заявило, що теракт - це послання Ірану - головному союзнику сирійського президента Башара Асада.

Як повідомляв «Главком», у Дамаску внаслідок двох вибухів, які пролунали у суботу в центрі міста під час відвідин іракськими цивільними шиїтського мавзолею, загинули 74 особи.

Терористи-смертники розмістили вибухівку на узбіччі дороги. Перший вибух пролунав після того, як повз заміноване місце проїхав автобус. Другий вибух спричинив терорист-смертник, який висадив себе в повітря у тому ж районі міста.

Джерело: Європейська правда