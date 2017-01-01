Теракт в Єгипті: кількість жертв нападу на автобус з християнами зросла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter.com/coptsunited

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей злочин

Кількість жертв внаслідок нападу в Єгипті на автобус з християнами зросла до 26 осіб, передає Reuters.

За інформацією видання, 26 осіб загинули та ще 26 осіб були поранені внаслідок нападу бойовиків.

Відповідальність за напад поки на себе ніхто не взяв.

Як повідомляв «Главком», в Єгипті бойовики напали на автобус, в якому перебували коптські християни. Вони прямували двома автобусами в монастир святого Семюеля в провінції Мінья, що у близько 220 кілометрів на південь від єгипетської столиці Каїр.

Al Jazeera повідомляє про 35 загиблих.

Копти, які складають близько 10% всього населення країни (92 млн), останнім часом піддаються нападкам і атакам джихадистів. З грудня в терактах загинули близько 70 осіб.

Так, у квітні при напади бойовиків на церкви були вбиті 46 коптських християн.

Нагадаємо, 24 травня терористи попередили про теракт в Єгипті.

Тоді посольство України в Єгипті закликало громадян України, які перебувають на території країни, виявляти підвищену увагу та обережність через загрозу теракту. Адже, екстремістське угруповання HASAM оприлюднило інформацію щодо запланованої на 19.00 24 травня терористичної атаки під назвою «Свист куль». У повідомленні відсутні дані щодо конкретного місця запланованої акції. В той день та час в Єгипті нічого не трапилось, з огляду на єгипетську та міжнародну пресу.