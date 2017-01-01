Теракт в Єрусалимі: вантажівка в'їхала в групу військових, є загиблі (оновлено)
- Вчора, 17:01
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Поліція вважає інцидент терактом
В Єрусалимі в районі Армон ха-Наців стався теракт - вантажівка з'їхала з дороги і врізалася в групу ізраїльських військовослужбовців і цивільних осіб. Про це повідомляє радіо «Галей ЦАХАЛ».
У результаті автомобільного теракту вбито чотири людини. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про загибель трьох дівчат і одного хлопця. Семеро людей перебувають у критичному стані. Всього поранені 15 осіб.
Як повідомляється, група молодих людей - солдатів вийшла з автобуса в кварталі Армонія ха-Наців. Це побачив водій вантажівки Mercedes. Він, не чекаючи, коли автобус від'їде, розігнався і врізався в групу молодих людей. Після цього він в'їхав у ту ж групу людей заднім ходом.
Водій вантажівки убитий на місці. Поліція вважає інцидент терактом.
З початку року це вже другий теракт стосовно військовослужбовців. 3 січня в районі Дженіна був здійснений наїзд на службовців прикордонної поліції. Поранення отримали дві людини.