Теракт в Лондоні: в лікарні помер 75-річний чоловік

Чоловіка відключили від систем підтримки життєдіяльності.

У Лондоні в лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту 22 березня.

Про це повідомляє The Guardian.

Ім'я загиблого наразі не розголошується.

Натоміть британська поліція додає, що чоловіка відключили від систем підтримки життєдіяльності.

«Детективи, що розслідують теракт у Вестмінстері, можуть підтвердити, що 75-річний чоловік помер сьогодні вночі після відключення системи підтримки його життєдіяльності», - йдеться в повідомленні правоохоронців у Twitter.

Detectives investigating the terrorist attack in #Westminster can confirm that a 75yo man died tonight after his life support was withdrawn.