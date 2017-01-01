Теракт в Лондоні: в лікарні помер 75-річний чоловік

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Теракт у Лондоні

Чоловіка відключили від систем підтримки життєдіяльності.

У Лондоні в лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту 22 березня.

Про це повідомляє The Guardian.

Ім'я загиблого наразі не розголошується.

Натоміть британська поліція додає, що чоловіка відключили від систем підтримки життєдіяльності.

«Детективи, що розслідують теракт у Вестмінстері, можуть підтвердити, що 75-річний чоловік помер сьогодні вночі після відключення системи підтримки його життєдіяльності», - йдеться в повідомленні правоохоронців у Twitter.

Detectives investigating the terrorist attack in #Westminster can confirm that a 75yo man died tonight after his life support was withdrawn. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 березня 2017 р.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».