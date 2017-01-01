Теракт в Манчестері: поліція заявила про «важливі арешти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Площа Святої Анни в центрі Манчестера, де вшановують жертв недавньої атаки, Великобританія, 24 травня 2017 року

26 травня поліція затримала значну частину мережі, причетної до теракту

Британська поліція заявляє про проведення «важливих арештів і обшуків» у справі нападу в Манчестері.

Керівник контртерористичного напрямку діяльності Сконланд-Ярду Марк Роулі повідомив 26 травня, що поліція затримала значну частину мережі, до якої належав Салман Абеді, котрий, як вважають, учинив напад.

Смертника, який влаштував вибух, ідентифікували як 22-річного уродженця Британії, лівійця за походженням Салмана Абеді.

Серед затриманих у справі – два його брати і батько.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.