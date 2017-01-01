Теракт в Манчестері: поліція заявила про «важливі арешти»
- Сьогодні, 21:14
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26 травня поліція затримала значну частину мережі, причетної до теракту
Британська поліція заявляє про проведення «важливих арештів і обшуків» у справі нападу в Манчестері.
Керівник контртерористичного напрямку діяльності Сконланд-Ярду Марк Роулі повідомив 26 травня, що поліція затримала значну частину мережі, до якої належав Салман Абеді, котрий, як вважають, учинив напад.
Смертника, який влаштував вибух, ідентифікували як 22-річного уродженця Британії, лівійця за походженням Салмана Абеді.
Серед затриманих у справі – два його брати і батько.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.