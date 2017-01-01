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    Теракт в Манчестері: поліція заявила про «важливі арешти»

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    <span>Площа Святої Анни в центрі Манчестера, де вшановують жертв недавньої атаки, Великобританія, 24 травня 2017 року</span>
    Фото: Радіо Свобода
    Площа Святої Анни в центрі Манчестера, де вшановують жертв недавньої атаки, Великобританія, 24 травня 2017 року

    26 травня поліція затримала значну частину мережі, причетної до теракту

    Британська поліція заявляє про проведення «важливих арештів і обшуків» у справі нападу в Манчестері.

    Керівник контртерористичного напрямку діяльності Сконланд-Ярду Марк Роулі повідомив 26 травня, що поліція затримала значну частину мережі, до якої належав Салман Абеді, котрий, як вважають, учинив напад.

    Смертника, який влаштував вибух, ідентифікували як 22-річного уродженця Британії, лівійця за походженням Салмана Абеді.

    Серед затриманих у справі – два його брати і батько.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. 

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

    вибух партії напад
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