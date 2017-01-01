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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила Brexit

Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Великобританії з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Великобританії з Європейського союзу (ЄС) - Brexit. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Повідомляється, що офіційне повідомлення складається відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Воно буде доставлено голові Європейської ради Дональду Туску в середу, 29 березня.

Лист Мей Туску доставить британський посол в ЄС Тім Барроу о 12.30 за місцевим часом. Потім прем'єр-міністр зробить заяву перед депутатами, що підтверджує відлік часу до виходу країни з ЄС.

Також наголошується, що Мей пообіцяє під час переговорів з ЄС «представляти кожну людину у всьому Сполученому Королівстві», включаючи громадян ЄС, чий статус після Brexit ще не врегульовано.