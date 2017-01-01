Терезу Мей закликали піти у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей

Лідер опозиції вважає, що дострокові парламентські вибори є найкращою можливістю, щоб відсторонити Мей

У Великій Британії лідер опозиції Джеремі Корбін закликав прем’єр-міністра Терезу Мей піти у відставку.

Про це повідомляє видання The Independent.

«Джеремі Корбін закликав Терезу Мей піти у відставку з поста прем’єр-міністра через скорочення особового складу поліції», – йдеться у повідомленні.

За його словами, 20 тисяч співробітників поліції були скорочені в період з 2010 по 2016 роки, коли Мей була міністром внутрішніх справ Британії.

На думку Корбіна, дострокові парламентські вибори, призначені на 8 червня, «можливо, є найкращою можливістю», щоб відсторонити Мей з посади прем’єр-міністра.

«Звичайно, я б підтримав (відставку), тому що такі заклики лунають з боку дуже відповідальних людей, які дуже стурбовані тим, що вона (Мей) очолювала Хоум-офіс (департамент Британії, який в тому числі відповідає за безпеку і порядок) весь цей час, коли відбувалося скорочення чисельності поліцейських, а зараз говорить, що, мовляв, у нас виникла проблема. Так у нас є проблема, бо ми ніколи не повинні були скорочувати чисельність поліцейських кадрів», – заявив Корбін про відставку Мей.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поновила виборчу кампанію, що переривалася після теракту у Лондоні. Парламентські вибори у країні відбудуться в четвер, 8 червня.

Згідно результатів опитування, консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, отримає 305 місць у парламенті після дострокових виборів.