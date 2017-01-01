Термін повноважень лідера правлячої партії Японії буде продовжений до дев'яти років

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Прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе

Прийнте рішення фактично означає продовження повноважень Сіндзо Абе до 2021 р

З'їзд правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії офіційно прийняв рішення внести зміни до партійного статуту і продовжити з шести до дев'яти років термін повноважень її голови, передає Kyodo News.

Відзначається, що в разі перемоги партії на найближчих виборах повноваження її лідера - прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, які закінчувалися в 2018 році, будуть продовжені до 2021 року.

Відповідно до японського законодавства, що партія, яка набрала більшість на виборах в нижню палату парламенту отримує право висунути свого кандидата на посаду прем'єр-міністра країни.

Фактично прийняте партією рішення означає, що за умови збереження ЛДП позицій в парламенті Японії повноваження чинного прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе будуть продовжені до 2021 року. До прийняття відповідного рішення його повноваження закінчилися б на три роки раніше: в 2018 р.