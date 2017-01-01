Терорист Гіркін про «Бессмертний полк»: Путін очолив шоу клоунів та зрадників

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Ігор Гіркін

На трибунах «посміхаються і махають ті, хто передав практично все народне надбання в кишені купки олігархів, - Стрєлков

Кремлівська пропаганда продовжує йти шляхом підміни реальних понять вигаданими, про що свідчить акція «Безсмертний полк». Про це на своїй сторінці в Вконтакте написав російський терорист, екс-ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін).

За словами терориста, всі ці мітинги 9 травня більше схожі на «шоу на тему колишньої перемоги», яке влаштовує Кремль. «Причому – «шоу наскрізь фальшиве, картонно-пінопластове... як той «рейхста», який «брали «під прихильним поглядом новоявленого маршала перемоги Шойгу (побачивши його в роззолочених і усипаному орденами парадному мундирі - я ледь не розреготався, але завадило відчуття глибокого смутку», - додав він.

При цьому Стрєлков розкритикував президента РФ Володимира Путіна, який став на чолі цього шоу.

«І нехай би ці клоуни давно покаялися в скоєному і встали на шлях відновлення за їхньою ж участю зруйнованого... Ні, анітрохи!... На трибунах «посміхаються і махають ті, хто передав практично все народне надбання в кишені купки олігархів, на 3/4 - росіяни за національністю і самовідчуттям, і мінімум наполовину - вже навіть не громадян РФ», - обурюється він.

«І своє боягузтво, жадібність і тупість ці людці маскують, виставляючи себе «спадкоємцями народного подвиг». Видовищами прикриваючи в очах людей ту непривабливу картину світу, в створенні якої вони взяли і продовжують брати участь», - додав Стрєлков.

Як повідомлялось, військовий експерт Юрій Карін раніше висловив думку, що в Кремлі зберегли життя колишньому ватажку «ДНР» Ігорю Гіркину (Стрєлкову) і навіть дозволили йому критикувати вище російське керівництво, оскільки він ще не до кінця зіграв відведену йому роль.