ЗМІ: терорист, який розстріляв людей у стамбульському клубі, зміг втекти

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Правоохоронці на місці теракту у Стамбулі

На даний момент поліція Туреччини встановила таксі, на якому стамбульський терорист доїхав до нічного клубу

Нападнику, який розстріляв десятки людей у стамбульському клубі, вдалося втекти. Інформацію про те, що він був убитий в перестрілці, спростували. Про це повідомляє «Эхо Москвы».

За інформацією правоохоронців, на даний момент поліція Туреччини встановила таксі, на якому стамбульський терорист доїхав до нічного клубу. Водія наразі допитують. Можливо, правоохоронні органи зможуть дізнатися прикмети нападника. Його зображення на записах камер відеоспостереження досить нечітке.

Зазначимо, що коли пролунали перші постріли, в клубі Reina в європейській частині міста перебували, за різними даними, від 700 до 800 осіб, в тому числі іноземці.

Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

У той же час, як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терорист був ліквідований.

Раніше мер міста Васіп Шахін повідомив, що нападник був один, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього увійшов в середину і почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.

Нагадаємо, 31 грудня в Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані вісім осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.