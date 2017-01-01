Терориста «ДНР» з Бразилії суд відправив до тюрми на 13 років

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З вересня 2014 року по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади «ДНР»

Громадянина Бразилії, який вербував найманців та воював на боці терористичної організації «ДНР», засуджено до 13 років тюрми. Про це повідомляє прес-службі прокуратури Києва на сторінці у Facebооk.

Так, правоохоронці затримали іноземного вербувальника у жовтні минулого року в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії.

Як установлено слідством, з вересня 2014 року по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади «ДНР».

Виконував при цьому функції керуючого ротою, інструктора та розвідника. Брав участь у бойових діях у районі с. Вергулівка, Первомайське, Горлівки, Старобешеве, боях під Дебальцево, Донецьким Аеропортом. Вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, а також здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях.

За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду м. Києва іноземця визнано винним за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань) та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці 6 жовтня затримали бойовика «ДНР» з Бразилії в аеропорту «Бориспіль».