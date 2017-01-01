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    Терориста Гіві поховають у п’ятницю

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    Терорист Гіві (Михайло Толстих)
    Терорист Гіві (Михайло Толстих)

    У терористичній організації «ДНР» оголошено триденну жалобу за бойовиком Гіві

    У «ДНР» оголошено триденну жалобу за ватажком бойовиків батальйону «Сомалі» Михайлом Толстих (Гіві), якого було вбито вранці в середу, 8 лютого. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

    «Указом №23 завтра, післязавтра, сьогодні оголошено траур, похорон буде у п'ятницю», – сказала журналістам представник так званої адміністрації глави «ДНР».

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    Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві. 

    У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

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