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    Терориста, що підірвав міст у Запорізькій області, засудили до ув'язнення заочно

    • Сьогодні, 18:35
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    Чоловік скоїв підрив залізничного моста на перегоні станцій «Оріхівська-Мала Токмачка»

    Оріхівський районний суд Запорізької області виніс вирок члену диверсійно-розвідувальної групи батальйону «Схід», який, в червні 2014 року, в складі диверсійно-розвідувальної групи скоїв підрив залізничного моста на перегоні станцій «Оріхівська-Мала Токмачка», повідомляє місцеве видання

    Співробітники СБУ встановили, що диверсанти проникли на територію області за завданням російських кураторів для здійснення ряду диверсій на об'єктах, що мають важливе оборонне значення, з метою недопущення поставок військової техніки та озброєння ЗСУ в район проведення АТО.

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    В результаті оперативно-слідчих дій співробітники СБУ встановили всіх причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

    У зв'язку з тим, що один з підозрюваних в диверсії знаходиться на тимчасово окупованій території і бере активну участь в збройному протистоянні силам АТО, він був засуджений заочно.

    Суд призначив члена диверсійної групи винним в скоєнні злочинів, передбачених статтями 113, 258-3, 263 і 263-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на одинадцять років.

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