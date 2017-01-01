Терористи 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

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Українські війська понад 20 разів відкривали вогонь у відповідь

На маріупольському напрямку бойовики минулої доби 28 разів порушували режим тиші, двома основними гарячими точками вчора були Красногорівка і Водяне. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«На маріупольському напрямку двома основними гарячими точками вчора були Красногорівка і Водяне. У першій з них серед дня та ввечері бойовики неодноразово використовували міномети і танк. А у Водяному окупанти обмежилися 12 провокаціями з легкого озброєння, що відбулися протягом усього дня.

Окрім цього, вчора на фронті сталося три снайперських обстріли з боку російсько-окупаційних військ, причому всі в різних місцях: у Мар’їнці, Гнутовому й Талаківці. У Широкиному ворог застосовував міномет», – сказав Лисенко.

За його словами, українські війська понад 20 разів відкривали вогонь у відповідь.

«Загалом учора на маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 28 разів, зокрема шість разів – з важкого озброєння», – зазначив він.