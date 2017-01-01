Терористи «ДНР» обіцяють передати Києву тіла трьох зниклих українських військових

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Раніше в «ДНР» заявили, що троє зниклих 8 січня 2017 року військовослужбовців ЗСУ підірвалися на міні

Терористи «Донецької народної республіки» сьогодні, 13 січня, передадуть Києву тіла трьох українських військових, які нібито підірвалися на міні. Про це повідомляють ресурси бойовиків.

«Сьогодні ми передамо українській стороні тіла трьох українських військовослужбовців», — сказав так званий представник «командування «ДНР». Він додав, що передача тел відбудеться у міському морзі лікарні імені Калініна в центрі Донецька.

Раніше в «ДНР» заявили, що троє зниклих 8 січня 2017 року військовослужбовців ЗСУ підірвалися на міні. Їх тіла нібито були евакуйовані терористами 11 січня. У штабі АТО повідомляли, що 8 січня на Донбасі зникли троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.

12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули, їхні тіла у бойовиків.