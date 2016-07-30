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    Терористи «ДНР» знову обстріляли спостерігачів ОБСЄ та захопили їхній безпілотник

    • Сьогодні, 19:43
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    Інцидент стався сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками

    Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан засуджує відкриття вогню по спостерігачам та захоплення безпілотного літального апарату місії бойовиками терористичної організації «ДНР».

    Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

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    Інцидент стався сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками. Патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоб здійснити спостереження ймовірного обстрілу Донецької фільтрувальної станції, але в цей час озброєні чоловіки націлили на спостерігачів ОБСЄ зброю. Озброєні особи наблизилися до представників СММ та забрали безпілотник. Потім один з цих чоловіків відкрив вогонь поблизу патруля СММ.

    «Ведення вогню по неозброєними цивільним спостерігачам є не лише прямою загрозою життю мужніх чоловіків і жінок, які роблять все можливе, щоби домогтися миру в Україні, - це прямий виклик колективній волі 57 країн-учасниць ОБСЄ та Мінським угодам», - заявив Апакан.

    Голова СММ наполягає, що винні у цьому інциденті повинні понести відповідальність і що не повинно бути безкарності за такі вчинки. Також він наголосив, що погрози спостерігачам та створення перешкод у діяльності СММ «призведе лише до затримки урегулювання конфлікту».

    Це вже не перший випадок, коли бойовики обстрілюють місію ОБСЄ чи погрожують їм зброєю.

    У вересні представники ОБСЄ потрапили  під обстріл терористів на  Луганщині. 

    Крім того, російські ЗМІ іноді навмисно поширюють неправдиву інформацію про обстріл бойовиками місії ОБСЄ, яку потім міжнародні спостерігачі спростовують.

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