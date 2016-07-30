Терористи «ДНР» знову обстріляли спостерігачів ОБСЄ та захопили їхній безпілотник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками

Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан засуджує відкриття вогню по спостерігачам та захоплення безпілотного літального апарату місії бойовиками терористичної організації «ДНР».

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Інцидент стався сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками. Патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоб здійснити спостереження ймовірного обстрілу Донецької фільтрувальної станції, але в цей час озброєні чоловіки націлили на спостерігачів ОБСЄ зброю. Озброєні особи наблизилися до представників СММ та забрали безпілотник. Потім один з цих чоловіків відкрив вогонь поблизу патруля СММ.

«Ведення вогню по неозброєними цивільним спостерігачам є не лише прямою загрозою життю мужніх чоловіків і жінок, які роблять все можливе, щоби домогтися миру в Україні, - це прямий виклик колективній волі 57 країн-учасниць ОБСЄ та Мінським угодам», - заявив Апакан.

Голова СММ наполягає, що винні у цьому інциденті повинні понести відповідальність і що не повинно бути безкарності за такі вчинки. Також він наголосив, що погрози спостерігачам та створення перешкод у діяльності СММ «призведе лише до затримки урегулювання конфлікту».

Це вже не перший випадок, коли бойовики обстрілюють місію ОБСЄ чи погрожують їм зброєю.

У вересні представники ОБСЄ потрапили під обстріл терористів на Луганщині.

Крім того, російські ЗМІ іноді навмисно поширюють неправдиву інформацію про обстріл бойовиками місії ОБСЄ, яку потім міжнародні спостерігачі спростовують.