Терористи гатять по Мар’їнці: горять будинки

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Зруйнований будинок у Мар'їнці

У Мар'їнці призупинено навчання в школах

Сьогодні вранці російсько-терористичні війська почали обстрілювати Мар’їнку Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Вячеслав Аброськін.

«Мар'їнка. Терористи гатять по місту. Деякі будинки вже горять», - написав він. Аброськін повідомив, що призупинено навчання в обох школах.

«Інформація про постраждалих уточнюється», - додав він.

Стосовно Авдіївки Аброськін повідомив, що біля четвертої години ранку бойовики продовжили обстріл міста. «Частково пошкоджені будівлі на вул. Нечаєва та Франка. Тільки за останню добу 52 будівлі були частково або повністю зруйновані. Одна жінка померла, троє чоловіків поранені», - написав він.

Як повідомлялося, за чотири доби від початку обстрілів Авдіївки Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками міста.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.