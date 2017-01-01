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    Терористи ІДІЛ 1 червня стратили 163 цивільних у Мосулі – ООН

    • Сьогодні, 13:59
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    Мосул
    Мосул

    В ООН повідомили, що тіла вбитих іракських чоловіків, жінок і дітей досі лежать на вулицях Аль-Шира, околиці західного Мосула

    ООН звинувачує бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» у страті 163 мирних жителів в Іраку минулого тижня.

    Про це повідомляє агентство AFP.

    «Вчора мої співробітники повідомили мені, що тіла вбитих іракських чоловіків, жінок і дітей все ще лежать на вулицях Аль-Шира, околиці західного Мосула, після того як щонайменше 163 осіб було застрелено ІДІЛ, щоб запобігти їхній втечі», – сказав верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн на відкритті Ради ООН з прав людини.

    Його речник Руперт Колвілл повідомив агентству, що вбивства цивільних були скоєні 1 червня.

    Раніше повідомлялося, що збройні сили Іраку розпочали операцію зі звільнення останнього оплоту «Ісламської держави» в Мосулі.

    Останній оплот ІДІЛ у Мосулі в основному займає центр Старого міста, а також три сусідніх райони поруч із західним берегом річки Тигр.

    За словами офіцерів Іраку, просування в Мосулі відбувається повільно та обережно, оскільки бойовики ІДІЛ використовують снайперів та смертників.

     

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