Терористи ІДІЛ напали на групу переселенців в Сирії, щонайменше 30 загиблих

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Бойовики «Ісламської держави»

Більшість постраждалих - громадяни Іраку

У вівторок, 2 травня, бойовики «Ісламської держави» на північному сході Сирії атакували групу переселенців із Сирії та Іраку, в результаті загинули щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє Los Angeles Times, посилаючись на курдів і представників громадських організацій в Сирії.

Зазначається, що більшість жертв і постраждалих - цивільні, які мігрують із утримуваних екстремістами районів Сирії та Іраку.

За попередніми даними, атака сталася після того, як бойовики проникли в село Раджма Слеібі, розташоване уздовж лінії фронту, яка відокремлює контрольовану курдами провінцію Хасак та райони, утримувані «Ісламської державою».

Представник курдів в Сирії Редрур Халіль заявив, що напад стався на контрольно-пропускному пункті у зазначеному поселенні.

«Потім бойовики «почали масову різанину» проти цивільних осіб, коли ті намагалися перейти на територію, підконтрольну сирійським повстанцям», - сказав Халіл.

За даними організації «Сирійська обсерваторія з прав людини», що базується у Великобританії, у атаці «Ісламської держави» брали участь терористи-смертники.

В результаті загинули щонайменше 32 особи, ще 23 людини отримали поранення, більшість постраждалих - громадяни Іраку.

За даними AFP, загинули 38 осіб, постраждали - близько 30.

Нагадаємо, нещодавно озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань «Сили демократичної Сирії» (SDF) узяв під свій контроль щонайменше 40% стратегічно важливого міста Табка, розташованого приблизно за 50 км від Ракки - центрального оплоту терористичного угрупування «Ісламська держава».

Джерело: Громадське