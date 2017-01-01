Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад на поліцейський блокпост в Єгипті

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Один поліцейський загинув, ще четверо дістали поранення

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на поліцейський блокпост недалеко від входу в монастир Святої Катерини в Єгипті.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас телеканал «112» з посиланням на директора служби безпеки Південного Синая генерал-майора Ахмед Таіля повідомиляє, що вогонь біля монастиря у Єгипті відкрив один з поліцейських, нібито через помилку.

Чиновник підтвердив факт поранення чотирьох поліцейських і уточнив, що їх доставили в госпіталь міста Шарм-еш-Шейх.

Представник монастиря Святої Катерини розповів, що ченці в результаті інциденту не постраждали і знаходяться в безпеці.

Раніше повідомлялося, що у Єгипті в результаті нападу біля монастиря Святої Катерини одна людина загинула, четверо поранені. Озброєний чоловік начебто напав на блок-пост, який розташований в декількох сотнях метрах від входу в монастир.

Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Українців серед постраждалих немає.

Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».