Терористи на Донбасі 58 разів обстріляли позиції сил АТО

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Під час обстрілу бойовиків одного українського військового було поранено

З початку доби бойовики 58 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового було поранено, передає прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 58 обстрілів. Одного нашого військового поранено», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, на донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї — Новоселівку Другу, Новгородське, Піски, Кам’янку, Зайцеве.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Широкине та Водяне, а з мінометів — Новотроїцьке, Богданівку, Павлопіль та Чермалик. З гранатометів та стрілецької зброї — знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське та Широкине. По Широкиному, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП.

На луганському напрямку — зі 152 міліметрової артилерії обстріляли Троїцьке, а зі 122 міліметрової — Кримське. 120 та 82 міліметрові мінометів — Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. Новоолександрівку та Катеринівку — з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП.