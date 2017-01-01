Терористи найактивніше обстрілюють маріупольський напрямок

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На південних кордонах ворог провів 25 обстрілів українських позицій

Протягом минулої доби проросійські бойовики найактивніше вели вогонь на маріупольському напрямку. На південних рубежах цього напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів українських позицій.

Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На маріупольському напрямку як і раніше кількість ворожих обстрілів є найвищою – тобто у два рази більше, ніж на інших двох напрямках разом взятих. У Маріїнці ворог провів дві короткотривалі збройні провокації, натомість на південних кордонах цього напрямку ворог провів 25 обстрілів українських позицій, при цьому використовував майже весь спектр наявного озброєння», - сказав він.

Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.

Раніше повідомлялося, що сили АТО відбили напад диверсантів під Авдіївкою.

Зазначають, що напад стався близько о пів на першу ночі. Під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини.

Нагадаємо, бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців.