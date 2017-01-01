Терористи не пускають гуманітарну допомогу

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Бойовики на пускають допомогу

Бойовики не пропустили на окуповану територію чотири вантажних автомобілі з гуманітаркою

У п'ятницю бойовики не пропустили на окуповану територію 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем.

Про це повідомляє в суботу Державна прикордонна служба.

«Нещодавно в КПВВ «Майорське» було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації «Людина в біді». Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн. Однак учора вдень незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску», - йдеться в повідомленні.