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    Терористи не пускають гуманітарну допомогу

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    Бойовики на пускають допомогу
    Бойовики на пускають допомогу

    Бойовики не пропустили на окуповану територію чотири вантажних автомобілі з гуманітаркою

    У п'ятницю бойовики не пропустили на окуповану територію 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем.

    Про це повідомляє в суботу Державна прикордонна служба.

    «Нещодавно в КПВВ «Майорське» було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації «Людина в біді». Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн. Однак учора вдень  незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску», - йдеться в повідомленні.

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