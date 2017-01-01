Терористи обстріляли Мар’їнку: поранено жінку

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Місцева жителька отримала поранення голені і була доставлена до лікарні

У прифронтовій Мар'їнці Донецької області отримала поранення місцева жителька.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції у Донецької області.

«Поранено жінку, 1961 року народження. Вона получила поранення голені, перебуваючих на вул. Прокоф'єва (Леніна)», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що «швидка» близько 11:30 повезла постраждалу у лікарню м. Курахове.

Як відомо, терористи ОРДО здійснюють обстріли Мар'їнки Донецької області, що призвело до загоряння кількох будинків.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десятьох поранено і чотирьох травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.