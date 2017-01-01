Терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки

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Ніхто з місцевих жителів не постраждав

Бойовики двічі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар’їнка з 82-мм мінометів, ніхто з місцевих жителів не постраждав, передає прес-центр штабу АТО.

«НЗФ ОРДО двічі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар’їнка з 82-мм мінометів. У житловий будинок по вулиці Шевченка, 292 влучило одразу три міни. Дві з них пробили дах, третя пошкодила стіну. В будинку №112 по вулиці Прокоф’єва міна також влучила в стіну», – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні ж бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецького озброєння по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» на дорожньому коридорі через лінію розмежування. Для безпеки громадян роботу КПВВ було тимчасово припинено (наразі роботу КПВВ відновили. – Ред.).

У штабі додали, що ніхто з місцевих жителів не постраждав.