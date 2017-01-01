  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки

    • Сьогодні, 17:37
    • Розсилка

    Ніхто з місцевих жителів не постраждав

    Бойовики двічі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар’їнка з 82-мм мінометів, ніхто з місцевих жителів не постраждав, передає прес-центр штабу АТО.

    «НЗФ ОРДО двічі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар’їнка з 82-мм мінометів. У житловий будинок по вулиці Шевченка, 292 влучило одразу три міни. Дві з них пробили дах, третя пошкодила стіну. В будинку №112 по вулиці Прокоф’єва міна також влучила в стіну», – йдеться в повідомленні.

    Також сьогодні ж бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецького озброєння по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» на дорожньому коридорі через лінію розмежування. Для безпеки громадян роботу КПВВ було тимчасово припинено (наразі роботу КПВВ відновили. – Ред.).

    У штабі додали, що ніхто з місцевих жителів не постраждав.

     

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі КПВВ КПП «Мар'їнка»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ