Терористи під Луганським облаштовують нові позиції й мінують місцевість

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Минулої доби бойовики випустили близько 100 мінометних снарядів по донецькому напрямку

Протягом минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів, 5 – з важкого озброєння. Крім того, біля Луганського та Новолуганського противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідгрупи до українських укріплень. Основні бойові дії велися у Попаснянському районі.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«У Троїцькому окупанти неодноразово застосовували міномети, а також снайперів. Низка ворожих обстрілів відбулася у Новозванівці», – сказав він.

За словам Мотузяника, у прикордонному та прифронтовому с. Сизе Станично-Луганського району противник застосував установку «Град-П».

На донецькому напрямку противник активізувався у всіх ключових районах протистояння – на Світлодарській дузі, у Зайцевому, Авдіївці, Опитному: «Близько половини ворожих обстрілів були мінометними: по наших позиціях було випущено понад 100 мін. Особливо неспокійно було у другій половині дня. Найбільш потужні та тривалі обстріли з боку НЗФ відбулися в Луганському. Загалом вчора бойові дії на цих рубежах тривали з перервами понад 10 годин».

Загалом за минулу добу на донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів.

У секторі «М» не припиняються ворожі обстріли у Мар’їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. «Окупанти епізодично застосовують міномети та бронетехніку. Здебільшого обстріли не дуже тривалі і відбуваються в темну пору доби, вже після заходу сонця», – повідомив Мотузяник.

Загалом упродовж минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів, зокрема два – з важкого озброєння.