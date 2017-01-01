Терористи-смертники на мотоциклах атакували радикальних повстанців в Сирії
- Сьогодні, 07:08
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Місце нападу
Контрольований сирійською опозицією сайт повідомляє про 15 загиблих
У провінції Ідліб на півночі Сирії терористи-смертники атакували штаб групи радикальних повстанців, в результаті чого загинули 15 осіб.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Сирійський моніторинговий центр з прав людини.
Напад терористів-смертників в селі Таль-Тукан у провінції Ідліб вбив, за його даними, щонайменше п'ятьох членів повстанського угруповання «Ахрар аш-Шам». Контрольований сирійською опозицією сайт Baladi News повідомляє про 15 загиблих. Серед загиблих - і один з лідерів угруповання.
Повідомляється, що це була цілеспрямована подвійна атака. Нападники дісталися до місця події на мотоциклах.
Наразі ніхто не взяв відповідальність за напад.
Північний Ідліб є оплотом антиасадівської опозиції, але найбільш впливовою тут є група, що пов'язана з Аль-Каїдою. Вона ворогує з Ахрар аш-Шам, потужною ультраконсервативною групою.
«Главком» також повідомляв, що 21 травня сирійське місто Хомс повністю перейшло під контроль військ Асада.
Джерело: Укрінформ