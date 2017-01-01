Терористи попередили про теракт в Єгипті. В МЗС просять українців бути обережними
- Сьогодні, 18:55
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Екстремістське угруповання HASAM оприлюднило інформацію щодо запланованої на 19.00 24 травня терористичної атаки під назвою «Свист куль»
Посольство України в Єгипті закликає громадян України, які перебувають на території країни, виявляти підвищену увагу та обережність через загрозу теракту.
Про це посольство України в Єгипті повідомило у Facebook.
Екстремістське угруповання HASAM оприлюднило інформацію щодо запланованої на 19.00 24 травня терористичної атаки під назвою «Свист куль». У повідомленні відсутні дані щодо конкретного місця запланованої акції.
З огляду на викладене, посольство України в Єгипті закликає громадян України, які перебувають на території Єгипту виявляти підвищену увагу та обережність, уникати значного скупчення людей та місць розташування військових, поліцейських та інших державних установ.
При потраплянні в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті.