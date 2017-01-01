Терористи вбили одного мешканця Авдіївки, поранили вісьмох

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Кількість поранених в Авдіївці під час обстрілів бойовиків збільшилася

У вівторок, 31 січня, в Авдіївці за адресою Колосова, 45 поранення отримав не тільки чоловік 1940 року народження, але й його дружина. У жінки – осколкове поранення голені. Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба Нацполіції у Донецькій області.

«Крім того, надійшло повідомлення про те, що вранці зруйновано будинок по вул. Зеленій, - йдеться в повідомленні. - З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 8 мирних мешканців, пошкоджено 43 будівлі, з яких 6 квартир та 37 приватних будинків. Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів».

Раніше повідомлялося, що донецькі поліцейські виявили труп жінки, яка померла внаслідок обстрілів Авдіївки.

Нагадаємо, за чотири доби в Авдіївці поранено шістьох мирних жителів, руйнувань зазнали 26 осель. Сьогодні зранку в Авдіївці було поранено мирного жителя та пошкоджено вісім будинків. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доправлено до місцевої лікарні.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.