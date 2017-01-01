Терористи вторглися у сіру зону біля Донецька

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Бойовики на Донбасі

Увійшовши в сіру зону, ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися — чергова загарбницька атака була припинена

Бойовики частково зайняли сіру зону зі сторони Донецька, атака була зупинена українськими десантниками. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як повідомили у штабі АТО, нещодавно українські десантники зірвали чергову спробу бойовиків просунутися вперед: окупанти частково зайняли нові позиції в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски, що неподалік тимчасово окупованого українського Донецька.

«Бойовики спочатку відкрили вогонь зі всієї стрілецької зброї. Далі почала працювати ворожа артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ. Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Увійшовши в сіру зону, ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися — чергова загарбницька атака була припинена», — йдеться у повідомленні.

Командир підрозділу десантників розповів, що бойовики зараз активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції, а три дні тому внаслідок ворожого мінометного обстрілу троє українських десантників зазнали поранень.

За його словами, українські десантники виконують мінські домовленості і першими вогонь не відкривають, лише коли є реальна загроза життю військовослужбовців, використовуючи при цьому дозволений калібр.