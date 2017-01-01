Терористи знайшли заміну ліквідованому Гіві

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Бойовик із позивним Синок обійняв «посаду» Гіві

Після ліквідації ватажка так званого батальйону «Сомалі» Михайла Толстих на прізвисько Гіві це незаконне збройне формування очолив Єгор Волчков із позивним Синок.

Про це стало відомо з повідомлень груп терористів у соцмережах.

Раніше так званий Синок, який народився 10 липня 1990 року, був «начальником штабу «Сомалі».

ЗМІ бойовиків повідомляють, що новоявлений «комбат» узявся за відновлення постраждалої від вибуху будівлі «штабу «Сомалі».

Як повідомлялося, терористи «Сомалі» остаточно знищили важливі докази вбивства Гіві, знищеного 8 лютого в Донецьку.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

10 лютого терориста Гіві поховали.

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