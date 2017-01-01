Терористи знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, ремонтні роботи припинено

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У разі відновлення режиму тиші в районі проведення робіт у другій половині дня ремонтники знову спробують відновити роботу фільтрувальної станції

Проросійські терористи порушили домовленості щодо припинення вогню, обстрілявши Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«НЗФ зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Для обстеження цього об'єкту СММ ОБСЄ запустила безпілотний літальний апарат. О 8:46 безпілотний літальний апарат місії було втрачено внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРДО. Роботи припинені, проводиться розслідування», – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО додали, що в разі відновлення режиму тиші в районі проведення робіт у другій половині дня ремонтники знову спробують відновити роботу фільтрувальної станції.

Вчора Донецьку фільтрувальну станцію було розміновано. Планувалося, що за кілька днів українським ремонтним бригадам вдасться відновити роботу станції.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест готовий забезпечити Авдіївку водою.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що в Авдіївці закінчуються запаси води.

З минулого тижня Донецька фільтрувальна станція не працює, адже ремонтні бригади не могли полагодити її через обстріли з боку бойовиків.

У штабі АТО закликають волонтерів везти воду в Авдіївку.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликала негайно розмінувати район Донецької фільтрувальної станції, через пошкодження якої Авдіївка залишилася без води.