The New York Times: Трамп розкрив росіянам розвідувальні дані Ізраїлю

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Президент США Дональд Трамп

Ізраїльські офіційні особи офіційно не підтвердили виданню, що вони були джерелом інформації

Секретні відомості, які розкрив президент США Дональд Трамп представникам російського уряду на зустрічі минулого тижня, були «чутливою інформацією», отриманою від Ізраїлю.

Про це повідомило у вівторок впливове видання The New York Times із посиланням на джерела, ознайомлені з каналами отримання інформації.

«Секретна розвідувальна інформація, що президент Трамп розкрив під час зустрічі з російськими офіційними особами минулого тижня в Білому домі, була надана Ізраїлем», - йдеться в повідомленні.

Це ще більше ускладнює дипломатичний скандал, який виник з ізраїльською стороною під час підготовки візиту президента США до цієї країни.

Ізраїль є одним із найважливіших союзників Сполучених Штатів і основний постачальник розвідданих на Близькому Сході. Витік, згідно з яким Трамп поділився з росіянами однією з найбільш чутливих для Ізраїлю розвідувальних інформацій, може зашкодити відносинам між двома країнами.

«Це збільшує ймовірність, що інформація може бути передана Ірану, близькому союзнику Росії і головній загрозі Ізраїлю на Близькому Сході», - заначає видання.

Ізраїльські офіційні особи офіційно не підтвердили, що вони були джерелом інформації. Натомість посол Ізраїлю в США Рон Дермер зазначив виданню, що його країна «має повну довіру відносинам зі США у сфері обміну розвідданими та сподівається поглибити ці відносини впродовж наступних років президентства Трампа».

Тим не менше, чиновники з американської адміністрації повідомили NYT, що Трамп розкрив росіянам розвідувальну інформацію про плани ІДІЛ. Причому деякі деталі були отримані саме від ізраїльської сторони. Крім того, одне із джерел підтвердило, що Ізраїль закликав Сполучені Штати бути обережним при використанні цих розвідданих.

Нагадаємо, у понеділок американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив, що під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації.

Джерело: Укрінформ