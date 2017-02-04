The New York Times: У адміністрації Трампа відмовились від створення нових секретних в’язниць

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Білий дім має намір використовувати Гуантанамо для більш серйозних цілей

Білий дім відмовився від ідеї відтворити секретні в'язниці ЦРУ, які відомі тортурами ув'язнених. Про це пише The New York Times.

Законопроект про використання в'язниці Гуантанамо, в якому передбачалося поява подібних в'язниць, розкритикували як в конгресі, так і серед членів кабінету. Згодом з'явився другий варіант документа, в якому секретні в'язниці не згадувалися.

Газета підкреслює, що в проекті закону залишилися деякі моменти, які вказують, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір використовувати Гуантанамо для більш серйозних цілей.

Нагадаємо, в'язниця в Гуантанамо була створена в 2002 році адміністрацією США на чолі з Джорджем Бушем-молодшим. У цьому таборі утримуються особи, захоплені в ході операції в Афганістані та інших антитерористичних рейдів. Зараз там знаходиться 41 ув'язнений.

Фактично, ув'язнені Гуантанамо знаходяться у правовому вакуумі. У січні 2009 року - відразу після початку виконання повноважень президента США Барак Обама підписав указ про закриття спецв'язниці протягом року, але вона працює досі.