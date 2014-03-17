The Wall Street Journal: США мають дотриматися обіцянки і захистити Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обраний президент Трамп і призначений держсекретар Тіллерсон мають можливість і зобов'язання виконати обіцянки, дані США Україні, - американське видання

США має надати Україні більш суттєву підтримку у протистоянні із Росією та дотриматись зобов’язань, які надавав Україні Будапештський меморандум. Про це пише впливове американське видання The Wall Street Journal .

«Чи включає намір «зробити Америку знову великою країною» виконання зобов'язань нашої країни перед іншими державами? Особливо це питання є актуальним для України, яка відмовилася від своєї ядерної зброї в 1990-і роки в обмін на зобов'язання, які США так і не змогли виконати. Американський уряд повинен визнати відкрите порушення Росією міжнародного права, Тристоронньої угоди і Будапештського меморандуму і виконати зобов'язання Америки в зв'язку з суверенітетом України», - пише видання.

Журналісти впевнені, що сенаторам слід поставити це питання перед Рексом Тіллерсоном, який збирається вступити на посаду держсекретаря США, на слуханні про його затвердження у середу, 11 січня.

«Америка наклала санкції і забезпечила допомогу (підтримку нелетальною зброєю) і кредитні гарантії, крім інших заходів. Однак ця допомога була далеко не достатньою, щоб протистояти російській агресії. США закликали до укладення Мінських угод (спробі припинити російську війну з Україною), але не брали участь в них безпосередньо», - пише The Wall Street Journal.

Згідно The Wall Street Journal, США у 1994 році при підписанні Будапештського меморандуму певним чином увели в оману Україну, пообіцявши їй так звані «гарантії» безпеки.

«Говорили, що «зобов'язання» в Будапештському меморандумі були «гарантіями». Цей довід не вартий великої країни. Якщо «зобов'язання» не є «гарантіями», то що ж це таке? На що підписувався президент Клінтон від імені Сполучених Штатів? Під час переговорів український перекладач Вальтер Шульжинський пояснив іншим сторонам, що на українську мову неможливо перекласти відмінність між «зобов'язаннями» і «гарантіями». Всі знали, що українці зрозуміли «зобов'язання» як «гарантії»», - пише видання.

Нагадаємо, у грудні 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що не має ядерної зброї, а США, Росія, Україна і Великобританія підписали Будапештський меморандум про гарантії безпеки. Три сторони, що підписалися, обіцяли поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України і утримуватися від погроз, застосування сили або заходів економічного стримування щодо української території і політичної незалежності країни.