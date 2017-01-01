The Wall Street Journal: США збираються атакувати Північну Корею?

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Американські чиновники кілька разів заявили, що розглядаються всі варіанти вирішення ситуації з Північною Кореєю

Внутрішній перегляд стратегії Білого дому по Північній Кореї включає можливість використання військової сили або зміни режиму, щоб послабити ядерну загрозу з боку цієї держави. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

«Дональд Трамп зробив кроки, щоб запевнити союзників в тому, що він не відмовиться від угод, на яких десятиліттями грунтувалася політика США в Азії, але його обіцянка не дозволити Пхеньяну коли-небудь випробувати міжконтинентальну балістичну ракету - поряд з переглядом стратегії, що відбувся два тижні тому , - змусила деяких лідерів готуватися до змін в американській політиці», йдеться в статті.

«Під час дводенного саміту в лютому за участю прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе і Трампа американські чиновники кілька разів заявили, що розглядаються всі опції для вирішення ситуації з Північною Кореєю», - пише видання з посиланням на особу, обізнаною про теми бесід. «Для японської сторони було ясно, що ці опції включають військовий удар США по Північній Кореї, - Можливо, у випадку, якщо Пхеньян висловить готовність випробувати міжконтинентальну балістичну ракету» - додало джерело. За словами неназваного співрозмовника газети, японцям це сценарій здався дуже «тривожним».

Десь два тижні тому, інформують автори, «заступник радника з національної безпеки Кетлін МакФарленд скликала нараду з урядовцями, що відповідають за цю сферу, і попросила їх зробити пропозиції щодо КНДР, включаючи ідеї, які, за словами одного чиновника, виходили далеко за рамки традиційної політик». Не виключалися жодні варіанти, «починаючи з визнання Америкою Північної Кореї як ядерної держави і закінчуючи військовими діями проти Пхеньяна». У вівторок чиновники донесли до МакФарленд свої ідеї та пропозиції.

«Японія побоюється, що вона може бути втягнута в регіональний конфлікт через військовий удар США по Північній Кореї» - зазначив у бесіді з виданням Тетсуо Котана з Японського інституту міжнародних відносин.