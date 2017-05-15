The Washington Post: Трамп розкрив російському міністру секретну інформацію

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Дональд Трамп під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим

Президент США розкрив інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі», стверджує видання

Президент США Дональд Трамп надав секретну інформацію міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і послу РФ у Сполучених Штатах Сергію Кисляку під час зустрічі у Білому домі минулого тижня.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США.

За словами співрозмовників видання, Трамп розкрив інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі». Ця інформація була надана партнером США через механізм обміну даними, який вважається таким чутливим, що його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США.

Той, хто надав цю інформацію США, не давав згоди на те, щоб нею ділилися з Росією. Чиновники кажуть, що рішення Трампа ставить під загрозу співпрацю з джерелом, яке має доступ до внутрішніх справ «Ісламської держави».

«Це інформація кодового слова», - сказав чиновник США, знайомий з ситуацією, використовуючи термінологію, яка відноситься до однієї з найвищих рівнів класифікації, що використовуються американськими шпигунськими агентствами.

Трамп «показав російському послу більше інформації, ніж ми ділимося з нашими союзниками», - каже співрозмовник видання.

Як повідомляв «Главком», 10 травня у Вашингтоні президент США прийняв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який перебуває у США з дводенним візитом. Зустріч тривала близько 40 хвилин та проходила за зачиненими дверима.

Перед цим Лавров провів переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Як зазначили сторони, їхня увага зосереджувалась на сирійському врегулюванні та низці інших важливих міжнародних питань. Тіллерсон назвав зустріч з Лавровим шансом «продовжити діалог».

Також Лавров повідомив, що Путін і Трамп зустрінуться в липні.

Джерело: ТСН