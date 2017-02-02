The Washington Post знайшла зв'язок між обстрілом Авдіївки і отруєнням екс-соратника Нємцова

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У світлі нового наступу на Україну та усунення Кара-Мурзи Кремль сподівається переконатися в тому, що новий президент США буде миритися з такими злочинами в ім'я відновлених відносин з Москвою, - припускає ЗМІ

Через день після того, як президент Трамп і Володимир Путін провели першу телефонну бесіду, підтримувані Росією сили почали саме масований наступ у Східній Україні за останні місяці, - йдеться в редакційній статті The Washington Post. - А тепер, кілька днів по тому, один з найбільш відомих російських опозиційних активістів лежить в комі в московській лікарні, куди він був терміново госпіталізований в четвер вранці, пише The Washington Post.

Володимир Кара-Мурза (35 років) - письменник і громадський активіст, якого багато хто підтримує в Вашингтоні, - на думку його сім'ї, став жертвою отруєння, і це другий випадок з 2015 року.

«У світлі нового наступу на Україну та усунення Кара-Мурзи Кремль сподівається переконатися в тому, що новий президент США буде миритися з такими злочинами в ім'я відновлених відносин з Москвою. Поки гамбіт Путіна мав успіх: Трамп, сперечатися з близьким союзником США Австралією, не знайшов, що сказати про події на Україні і в Москві», - пише видання.

Газета прогнозує: «Кремль заявить, що він не причетний до раптової хвороби Кар-Мурзи, точно так само, як він заперечує відповідальність за обстріл ракетами позицій української армії». Тим часом історія з Олександром Литвиненком показала, що «отруєння формою загрози опонентам Кремля в еру Путіна».

У травні 2015 року, незабаром після того, як Кара-Мурза дав свідчення в Конгресі США про ситуацію з правами людини в Росії, він несподівано опинився в реанімації московської лікарні у важкому стані. Лікарі врятували йому життя, але не змогли пояснити, що сталося. Обстеження у Франції показало «незвичайний рівень металів в життєво важливих органах», пише видання.

«З приголомшливою хоробрістю Кара-Мурза повернувся в Москву і відновив свою політичну діяльність», - говориться в статті.

«Кара-Мурза - з тих борців за свободу, яких США завжди захищали, - пише газета. - Він йде по стопах Андрія Сахарова і Натана Щаранського - радянських дисидентів, за порятунок яких боровся президент Рейган». Якщо Трамп і держсекретар США Рекс Тіллерсон нічого не зроблять для російського опозиціонера, «вони продемонструють, що їх адміністрація готова утихомирити Путіна, поступившись американськими цінностями», - робить висновок газета.