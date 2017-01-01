The Washington Post з'ясувала, кого Обама запросив у Білий дім на прощальну вечірку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Барак Обама

Серед запрошених є ведуча ток-шоу Опра Вінфрі

Президент США Барак Обама разом із дружиною Мішель проведе в Білому домі прощальну вечірку вже цієї п’ятниці, 6 січня. Про це пише The Washington Post.

Звісно, жодної офіційної інформації від Білого дому поки що немає. Проте вже стало відомо про кількох гостей, які отримали запрошення. Зокрема, на події буде співак Usher, актори Семюел Л. Джексон і Бредлі Купер.

Серед запрошених є і ведуча ток-шоу Опра Вінфрі, яка минулого місяця взяла останнє інтерв’ю у Мішель Обами в статусі першої леді. Також на вечірці буде співачка Бейонсе, яка співала на обох інавгураціях Б.Обами, та її чоловік, репер Jay Z, котрі, ймовірно, співатимуть на вечірці. У списках запрошених також буде і співак Стіві Вандер, який уже виступав у Білому домі, а також режисери Джей Джей Абрамс та Джордж Лукас.

Зазначається, що зазвичай на приватних вечірках сімейства Обама у гостей конфісковують телефони, не виключено, що і цього року охорона забере гаджети у гостей, щоб у соцмережі не потрапили кадри «гулянь». Однак усе одно після таких вечірок в американських ток-шоу зіркові гості розповідають про те, як танцював Обама.

Прощальна вечірка стане останньою для Обами в Білому домі, після неї вже 10 січня він вилетить до Чикаго, де зробить своє останнє звернення як президент США.

Нагадаємо, президентський термін Обами спливає 20 січня 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.

Як повідомлялося, президент США Барак Обама на базі у Форт-Майєр, штат Вірджинія, попрощався зі збройними силами як верховний головнокомандувач.