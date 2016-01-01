Тігіпко купив у росіян київський готель Radisson

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Сума угоди склала близько $10 млн

Великий київський чотиризірковий готель Radisson Blu Hotel Kiev Podil змінив власника. Російська компанія «Готель Девелопмент» продала готель структурам, близьким до банкіра Сергія Тігіпка. Про це ЛІГА.net розповіли три джерела: два інвестиційних банкіра і директор девелоперської компанії.

Операцію завершили близько трьох місяців тому, її сума склала близько $10 млн, повідомив один зі співрозмовників.

«Готель проданий. Ім'я покупця не знаю», - сказав ЛІГА.net заступник генерального директора компанії «Готель Девелопмент» Олексій Нефьодов.

Прес-секретар Тігіпка Ірина Рудко не змогла підтвердити або спростувати інформацію про покупку.