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    Тігіпко купив у росіян київський готель Radisson

    • Вчора, 10:14
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    Сума угоди склала близько $10 млн

    Великий київський чотиризірковий готель Radisson Blu Hotel Kiev Podil змінив власника. Російська компанія «Готель Девелопмент» продала готель структурам, близьким до банкіра Сергія Тігіпка. Про це ЛІГА.net розповіли три джерела: два інвестиційних банкіра і директор девелоперської компанії.

    Операцію завершили близько трьох місяців тому, її сума склала близько $10 млн, повідомив один зі співрозмовників.

    «Готель проданий. Ім'я покупця не знаю», - сказав ЛІГА.net заступник генерального директора компанії «Готель Девелопмент» Олексій Нефьодов.

    Прес-секретар Тігіпка Ірина Рудко не змогла підтвердити або спростувати інформацію про покупку. 

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