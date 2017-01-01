Тіла трьох загиблих військовослужбовців повернуті на підконтрольну Україні територію
- Сьогодні, 12:53
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Воїни загинули в районі Світлодарської дуги і ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима
Тіла трьох загиблих військовослужбовців, котрі ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима, повернуто на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.
Повернення тіл відбулося в рамках гуманітарного проекту «Евакуація 200».
Як зазначили в Штабі, процедура щодо повернення тіл героїв розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути.
Нагадаємо, 3 травня прес-центр штабу АТО повідомив, що троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги. Пізніше були оприлюднені подробиці їх загибелі.