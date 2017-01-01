Тіла трьох загиблих військовослужбовців повернуті на підконтрольну Україні територію

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Воїни загинули в районі Світлодарської дуги і ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима

Тіла трьох загиблих військовослужбовців, котрі ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима, повернуто на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

Повернення тіл відбулося в рамках гуманітарного проекту «Евакуація 200».

Як зазначили в Штабі, процедура щодо повернення тіл героїв розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути.

Нагадаємо, 3 травня прес-центр штабу АТО повідомив, що троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги. Пізніше були оприлюднені подробиці їх загибелі.