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    Тіла трьох загиблих військовослужбовців повернуті на підконтрольну Україні територію

    • Сьогодні, 12:53
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    Українські військові
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
    Українські військові

    Воїни загинули в районі Світлодарської дуги і ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима

    Тіла трьох загиблих військовослужбовців, котрі ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима, повернуто на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    Повернення тіл відбулося в рамках гуманітарного проекту «Евакуація 200».

    Як зазначили в Штабі, процедура щодо повернення тіл героїв розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути.

    Нагадаємо, 3 травня прес-центр штабу АТО повідомив, що троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги. Пізніше були оприлюднені подробиці їх загибелі.

    АТО
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