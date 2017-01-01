Тіллерсон хоче, щоби Росія в мирний спосіб усунула Асада

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Правління сім’ї Асада добігає кінця, зазначив Тіллерсон

Башар Асад, який очолює злочинний режим у Сирії, не має політичного майбутнього у своїй країні, тому США пропонують усунути його від влади мирним шляхом.

Таку позицію після зустрічі з президентом РФ Путіним озвучив під час прес-конференції в середу державний секретар США Рекс Тіллерсон.

«Ми детально обговорили майбутню роль Асада. Ми вважаємо, що правління сім’ї Асада добігає кінця. Вони (сім’я диктатора) спричинили це своєю поведінкою, розв’язавши цю війну, яка триває протягом останніх кількох років», – зазначив керівник американського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що на зустрічі з Путіним висловив точку зору США про те, що Росія як найближчий союзник Асада в конфлікті, має, вочевидь, найкращі засоби, щоб допомогти йому визнати необхідність свого уходу.

«Ми вважаємо, що Асад повинен піти впорядкованим чином», – зауважив глава Держдепартаменту США.

Тіллерсон зазначив, що в Вашингтоні поки відкриті стосовно варіантів, яким чином має відбутися політичний перехід в цій країні.

«Але кінцевий результат, на наш погляд, не передбачає ролі Асада чи його сім’ї в Сирії», – підкреслив державний секретар США.